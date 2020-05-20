Новая статистика показала, каким пациентам с COVID чаще всего нужна ИВЛ

В новом исследовании американские ученые проанализировали последние данные, собранные в больницах Чикаго, и выяснили, каким пациентам с коронавирусом чаще всего требуется подключение к аппарату ИВЛ.

Сообщается, что это первое опубликованное исследование, в котором рассматриваются ключевые факторы риска тяжелого течения заболевания у пациентов с COVID-19, которые живут в Чикаго. Также американские специалисты впервые выяснили, какие пациенты находятся в группе риска необходимости механической вентиляции легких в течение более длительного периода времени.

При ограниченном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких важно понимание того, какие пациенты будут нуждаться в аппарате ИВЛ дольше. Это поможет больницам и государственным служащим здравоохранения более эффективно распределять ограниченные ресурсы.

Ученые рассмотрели медицинские карты 564 госпитализированных пациентов COVID-19 в десяти северо-западных больницах Чикаго. Специалисты наблюдали, требовалось ли пациентам подключение к ИВЛ, и если да, то сколько времени они провели на искусственной вентиляции.

Оказалось, что чаще всего к прибору подключали пациентов старше 60 лет, а также людей с выраженным ожирением.

Наличие в анамнезе гипертонической болезни или других хронических заболеваний не влияло на то, как долго пациент нуждается в искусственной вентиляции легких. Кроме того, исследование показало, что 28,4% госпитализированных пациентов COVID-19 были интубированы (подключены к ИВЛ), а смертность для интубированных пациентов составила 15,2%.

Более половины интубированных пациентов смогли выйти из ИВЛ в течение всего периода исследования.

Уязвимые группы населения, которые подвергаются риску более тяжелого клинического течения, связанного с COVID-19, — как правило, пенсионеры, мужчины и люди с ожирением, — заключили специалисты.

Другие хронические заболевания, такие как болезни сердца, гипертония и болезни почек, никак особенно не влияли на течение заболевания.