Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе

Изучая химические элементы на Марсе, например углерод и кислород, ученые могут собрать воедино историю планеты, которая когда-то имела условия, подходящие для жизни.

Орбитальные аппараты и марсоходы подтвердили, что на Красной планете когда-то была жидкая вода. Это удалось выяснить благодаря сухим руслам рек, древним береговым линиям, а также остаткам соли на поверхности планеты.

Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения. Несмотря на убедительные факты того, что на Красной планете когда-то существовала жизнь, понимание учеными марсианской истории все еще неполное и противоречивое.

Во-первых, была ли древняя марсианская атмосфера достаточно плотной, чтобы держать планету в тепле и, следовательно, во влажном состоянии в течение времени, необходимого для возникновения и развития жизни?

А органические соединения: являются ли они признаками жизни? Такими вопросами ученые задаются ежедневно.



В недавнем отчете Nature Astronomy о многолетнем эксперименте, проведенном в химической лаборатории внутри марсохода Curiosity, команда ученых предлагает идеи, которые помогут ответить на эти вопросы.

Этот график изображает пути, по которым циркулировал углерод на поверхности Марса

Исследователи установили, что некоторые минералы в горных породах кратера Гейл могли образоваться в покрытом льдом озере. Эти минералы могли образоваться после того, как Марс потерял большую часть своей атмосферы и начал постоянно охлаждаться.



Напомним, что Гейл — это кратер, выбранный в качестве места посадки Curiosity в 2012 году. Именно в этом месте ученые с помощью зондов ранее обнаружили глинистые минералы, а также следы древних рек.

Во время исследования основания горы в центре кратера, называемого горой Шарп, Curiosity обнаружил слой осадков толщиной 304 метра, которые обычно образуются на дне озер. Чтобы образовать такое количество осадков, в эти озера на протяжении миллионов лет должны были стекать невероятные объемы воды, говорят ученые.

В какой-то момент окружающая среда поверхности Марса должна была испытать переход от теплого и влажного к холодному и сухому. Такие факторы, как изменение наклона Марса и количество вулканической активности, могли бы заставить марсианский климат со временем чередоваться между теплым и холодным.

Эта идея подтверждается химическими и минералогическими изменениями в марсианских породах, показывающими, что одни слои образовались в более холодных средах, а другие — в более теплых. В любом случае массив данных, собранных Curiosity, точно указывает на глобальные перемены климата на Марсе в прошлом.