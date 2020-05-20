Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
- 20 мая 2020, 15:10
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Изучая химические элементы на Марсе, например углерод и кислород, ученые могут собрать воедино историю планеты, которая когда-то имела условия, подходящие для жизни.
Орбитальные аппараты и марсоходы подтвердили, что на Красной планете когда-то была жидкая вода. Это удалось выяснить благодаря сухим руслам рек, древним береговым линиям, а также остаткам соли на поверхности планеты.
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения. Несмотря на убедительные факты того, что на Красной планете когда-то существовала жизнь, понимание учеными марсианской истории все еще неполное и противоречивое.
Во-первых, была ли древняя марсианская атмосфера достаточно плотной, чтобы держать планету в тепле и, следовательно, во влажном состоянии в течение времени, необходимого для возникновения и развития жизни?
А органические соединения: являются ли они признаками жизни? Такими вопросами ученые задаются ежедневно.
В недавнем отчете Nature Astronomy о многолетнем эксперименте, проведенном в химической лаборатории внутри марсохода Curiosity, команда ученых предлагает идеи, которые помогут ответить на эти вопросы.
Исследователи установили, что некоторые минералы в горных породах кратера Гейл могли образоваться в покрытом льдом озере. Эти минералы могли образоваться после того, как Марс потерял большую часть своей атмосферы и начал постоянно охлаждаться.
Напомним, что Гейл — это кратер, выбранный в качестве места посадки Curiosity в 2012 году. Именно в этом месте ученые с помощью зондов ранее обнаружили глинистые минералы, а также следы древних рек.
Во время исследования основания горы в центре кратера, называемого горой Шарп, Curiosity обнаружил слой осадков толщиной 304 метра, которые обычно образуются на дне озер. Чтобы образовать такое количество осадков, в эти озера на протяжении миллионов лет должны были стекать невероятные объемы воды, говорят ученые.
В какой-то момент окружающая среда поверхности Марса должна была испытать переход от теплого и влажного к холодному и сухому. Такие факторы, как изменение наклона Марса и количество вулканической активности, могли бы заставить марсианский климат со временем чередоваться между теплым и холодным.
Эта идея подтверждается химическими и минералогическими изменениями в марсианских породах, показывающими, что одни слои образовались в более холодных средах, а другие — в более теплых. В любом случае массив данных, собранных Curiosity, точно указывает на глобальные перемены климата на Марсе в прошлом.
Войти через социальные сети: