ОАЭ запустят первый арабский зонд к Марсу

Объединенные Арабские Эмираты должны запустить свой первый зонд к Марсу в июле 2020 года, сообщило государственное информационное агентство WAM.

Беспилотный зонд, названный Hope («Надежда»), будет запущен 15 июля с японского космодрома на острове Танэгасима, используя платформу Mitsubishi Heavy Industries. Он должен совершить путешествие протяженностью 495 миллионов километров, чтобы достичь Красной планеты и выйти на ее орбиту.

Напомним, что главной целью миссии является сбор данных о Красной планете, в частности особое внимание арабские исследователи уделяют изучению марсианского климата. Эти данные пригодятся не только для организации будущих пилотируемых миссий, в рамках которых астронавты будут колонизировать Марс, но и для изучения прошлого планеты.

Известно, что Марс тоже столкнулся с глобальным изменением климата в прошлом, поэтому, узнав о первоначальных температурах и погоде на планете, можно предположить, как там развивалась жизнь.



Омран Шараф, один из ключевых руководителей проекта, уточняет:

Власти ОАЭ хотят, чтобы миссия Emirates Mars стала катализатором сдвига, перемен. Это поможет развитию науки не только в нашей стране, но и по всему миру.

Тестирования зонда подходят к финишной прямой, и уже через два месяца должен состояться беспилотный полет к Марсу.

Внешне арабский зонд не отличается от других подобных космических аппаратов. На борту находятся камера высокого разрешения, инфракрасный спектрометр для исследования температурных режимов, льда, водяного пара и пыли в атмосфере, а также ультрафиолетовый спектрометр для изучения верхних слоев атмосферы и следов кислорода и водорода.

Интересно, что разработчики добавили к устройству аппарата еще и антенны, которые подстрахуют ученых на случай потери связи, когда зонд будет удаляться от Земли. Четыре солнечные панели обеспечат корабль электроэнергией, а на случай, когда солнца недостаточно, к работе подключится аккумулятор.