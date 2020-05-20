Власти Испании требуют продления карантина еще на месяц

Правительство Испании заявило, что оно будет добиваться одобрения парламента для продления чрезвычайного положения еще на две недели, до 7 июня, даже несмотря на то, что число новых случаев коронавируса продолжает падать.

Нынешнее чрезвычайное положение истекает 23 мая, и премьер-министр Педро Санчес первоначально заявил, что будет добиваться его продления примерно на месяц. Но правительство сократило запрос до двух недель.

Если не будет чрезвычайного положения, у нас не будет возможности ограничить движение, и количество случаев заражения будет расти. Нам удается сдерживать эпидемию только благодаря жестким мерам, — говорит пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро.

Карантин в Испании был впервые введен с 14 марта, и с тех пор он был возобновлен четыре раза, несмотря на растущую критику Санчеса по поводу его управления страной в период кризиса. Правительство также не исключило дальнейшего продления этого срока, заявив о своей готовности продолжать его до тех пор, пока не появится утвержденный протокол лечения коронавируса.

Власти заявили, что указ о карантине позволил бороться с эпидемией и снизить ежедневное число новых случаев заболевания, которое во вторник, 19 мая, составило 295 человек. За тот же период от вируса умерло 83 человека, причем третий день подряд этот показатель был ниже 100.

Испания пережила одну из самых смертоносных вспышек коронавируса, в результате которой было зарегистрировано более 27 700 случаев смерти из более чем 232 000 случаев заболевания. Но правительственное управление кризисом в последние дни оказалось под огнем уличных протестов в Мадриде и других городах, где демонстранты били горшки и требовали отставки Санчеса под крики «Свобода!».

Опубликованные во вторник данные опроса, проведенного испанским Центром социологических исследований, показали, что 95% испанцев поддерживают карантинные меры и 60% считают, что их следует продлить, несмотря на протесты.