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При жесткой посадке Ми-8 в Подмосковье погиб экипаж вертолета

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

В Подмосковье военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате чего погибли члены экипажа.

Как сообщили в Минобороны РФ, катастрофа произошла в 20 километрах от города Клин.

«В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб», — приводит сообщение «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Жесткая посадка была совершена на безлюдной местности.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

По информации «112», погибли три инструктора 344 Центра боевой подготовки Армейской авиации. Вертолет выполнял плановый полет в рамках курса боевой подготовки.

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