СК возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Следственный комитет России обратил внимание на сообщения в социальных сетях о продаже медицинских масок, которые якобы поступили из Китая в виде гуманитарной помощи. После проверки выяснилось, что данная информация является ложной. Против ее распространителя возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ.

«В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Автор фейка разместил в интернете видеоролик, который содержит «не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью». По его мнению, эти маски населению должны были раздавать бесплатно.

В качестве подтверждения своих слов автор продемонстрировал упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке. На ней якобы написано, что данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи.

«Данное утверждение опровергнуто произведенным переводом. В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара», — отметили в Следственном комитете.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению случаев публикации фейковых новостей о распространении коронавирусной инфекции будет продолжена.



Видеоролики с «разоблачением» продажи масок из китайской гуманитарной помощи всколыхнули социальные сети в начале мая.



Поначалу возмущенные граждане в разных регионах России принялись старательно транслировать горячую новость, однако практически сразу нашлись те, кто просто перевел загадочные иероглифы. Оказалось, что в них словосочетание «гуманитарная помощь» отсутствует.

