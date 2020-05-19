Названы наиболее частые интернет-покупки россиян на самоизоляции

В апреле россияне больше всего интересовались книгами, предметами досуга, играми, а также наборами для хобби и творчества.

Спрос на эти товары вырос более чем в два раза по сравнению с мартом, приводит газета «Известия» данные сервиса «Яндекс.Маркет Аналитика».

Например, в марте количество запросов на товары из категории «досуг и развлечения» составляло примерно 5−10 млн в день, а в апреле превысило 20 млн.

Кроме того, спрос на товары для дачи, сада и огорода увеличился на 23%, а на продукцию для животных — на 18%. Популярность компьютерной техники и электроники возросла на 15% и 8% соответственно, а товаров для спорта и отдыха — на 11%.

Меньше всего россиян на самоизоляции стали интересовать одежда, обувь и аксессуары — спрос на них рухнул на 30%.

В Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) признали данные показатели рекордно низкими, пишет издание.

Ранее «Ридус» писал о том, что наибольший рост числа платежей на третьей неделе самоизоляции наблюдался в категории медицинских товаров и услуг.