Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается летняя погода

Летние температуры установятся в столице в последнюю неделю мая, сообщает центр погоды «Фобос».

При этом до конца текущей недели москвичам придется померзнуть: сохранится дождливая погода, а столбики термометров будут колебаться днем в пределах 10−15 градусов.

Потепление начнется с понедельника, 25 мая. Воздух прогреется до 20 градусов.

В последующие дни ожидается до плюс 25 градусов, что уже может свидетельствовать о наступлении летней погоды, говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели и спрогнозировал дневные температуры на три-четыре градуса ниже нормы.

Он также объяснил аномальный холод в Центральной России переносом воздушных масс с северо-запада, где весеннее солнце еще не успело прогреть воздух.