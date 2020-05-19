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Путин: выплата в размере 10 тысяч рублей коснется 22 миллионов детей

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Выплата по десять тысяч рублей на ребенка коснется порядка 22 миллионов детей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 миллионов, вместе со взрослыми членами семей эта мера поддержки коснется более чем 50 миллионов человек в стране», — сказал президент.

По словам главы государства, данная мера поддержки, принятая в связи с эпидемией коронавируса, оказалась очень востребованной, о чем можно судить по количеству поступивших обращений по поводу выдачи единовременной выплаты. Путин отметил, что всего, согласно данным на 18 мая, таких заявлений поступило почти на 12 миллионов детей, передает РИА Новости.

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