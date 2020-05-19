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Лига безопасного интернета обнаружила почти семь тысяч фейков о COVID-19

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Лига безопасного интернета выявила с начала мая почти семь тысяч (6 812) фейковых сообщений о коронавирусе. Всего в этот период поступило от граждан более 16,5 тысячи заявлений о недостоверной информации.

По словам директора лиги Екатерины Мизулиной, чаще всего фейки распространяются через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а также через видеохостинг YouTube, через Facebook, сеть микроблогов Twitter и через «Вконтакте», передает ТАСС.

При этом, утверждает Мизулина, с начала апреля количество ложных сообщений снизилось практически вдвое, что говорит об эффективности принятых государством мер по борьбе с распространением фейков.

Принятые меры привели к улучшению самоконтроля со стороны граждан и администраторов пабликов, которые не хотят ненамеренно своими действиями привести к ситуации нарушения чьих-то прав, — пояснила Екатерина Мизулина.

Вместе с тем Лига безопасного интернета отмечает рост количества ложных сообщений о коронавирусе, которые распространяются с территории иностранных государств. В организации считают, что эти вбросы делаются для дестабилизации обстановки в России.

Также в лиге обеспокоены низкой активностью руководства социальных сетей и мессенджеров по пресечению тиражирования фейков. Лишь 11% из выявленных волонтерами сообщений удалены или заблокированы.

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