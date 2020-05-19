Почему важно следить за давлением с молодого возраста

Почти каждый взрослый человек будет сталкиваться с повышенным кровяным давлением в течение жизни. Но знание того, как кровяное давление может меняться на протяжении многих лет, может дать людям лучшее понимание того, почему важно держать его в узде в любом возрасте, считают ученые.

Если не контролировать высокое кровяное давление, оно может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, остановке сердца, заболеванию почек или другим проблемам со здоровьем.

Почти половина взрослого населения США (примерно 116 миллионов) страдает гипертонией, согласно статистике Американской ассоциации сердца. Диагноз «артериальная гипертензия» ставится, когда уровень систолического давления поднимается выше 140, а диастолического — выше 90.

Процент людей в Соединенных Штатах с высоким кровяным давлением увеличивается с каждым десятилетием жизни. Среди женщин в возрасте от 20 до 34 лет гипертоническая болезнь диагностируется у 13%; в 70-летнем возрасте — почти у 86%.

26% мужчин сталкиваются с этим заболеванием в молодости, а у пенсионеров гипертония встречается в 80% случаев.

Кровяное давление неизбежно увеличивается с возрастом, и одна из возможных причин — не только сопутствующие заболевания, но и чрезмерное употребление соли. Уменьшение количества натрия в диете может помочь справиться с высоким давлением, — пишут авторы работы.

Слишком много соли в кровотоке втягивает воду в кровеносные сосуды, что, в свою очередь, увеличивает объем крови внутри них. Повышение артериального давления может деформировать стенки сосудов, ускорить накопление закупорок и утомить сердце, заставляя его работать сильнее, чтобы перекачивать кровь.

К другим факторам риска относятся раса, пожилой возраст и наличие более высокого индекса массы тела. Распространенность гипертонии среди чернокожих взрослых в США является одной из самых высоких в мире.

Почти 59% чернокожих мужчин и 56% чернокожих женщин страдают повышенным артериальным давлением (у белых мужчин и женщин — показатели 48% и 41% соответственно). Если рассматривать только гендерные различия, ученые считают, что у мужчин до 50 лет риск развития гипертензии выше, чем у женщин.

При исследовании или лечении артериального давления и сердечно-сосудистой системы, женщины и мужчины должны сравниваться по разным стандартам, уверены специалисты. Еще более важно уделять больше внимания контролю раннего артериального давления, особенно это касается женщин.