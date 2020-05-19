Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России

Количество официально зарегистрированных безработных граждан России уже достигло 1,6 миллиона. По прогнозам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, это число будет расти в мае и июне.

Глава Минтруда признался, что «рассматриваются разные сценарии развития событий и разные ситуации».

«С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, на протяжении мая-июня будет расти количество безработных», — сказал Котяков в эфире программы «Познер» на Первом канале.

В середине апреля Антон Котяков говорил, что в России насчитывается 735 тысяч безработных граждан.

Тем временем вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила число безработных в России к середине мая в 1,4 миллиона. По ее словам, оно выросло почти в два раза.

Как ранее сообщал «Ридус», основатель Superjob.ru Алексей Захаров опасается, что при продлении режима самоизоляции в России до конца июня без работы могут остаться 20—25 миллионов человек. Это уже будет примерно треть экономически активного населения страны.