Ученые выявили ускоряющие старение продукты
- 18 мая 2020, 22:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Старению клеток способствует пища с высокой степенью обработки. К такому выводу пришли ученые из испанского Университета Наварры, сообщает La Vanguardia.
К ультраобработанным относятся хлебобулочные изделия, газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Они отличаются высоким содержанием консервантов и красителей, а также сахара, жира и соли, но при этом не богаты витаминами и клетчаткой.
В исследовании отмечается, что употребление такой пищи уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. С возрастом из-за естественных процессов в организме они могут укорачиваться, однако продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.
Как пишет издание, в эксперименте приняли участие 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Проанализировав связь между рационом добровольцев и длинной теломеров, исследователи выяснили, что у людей, которые потребляют более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза увеличиваются шансы укорачивания теломеров.
Ранее ученые назвали продукты, употребление которых может привести к слепоте.
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