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Ученые выявили ускоряющие старение продукты

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© pexels.com

© pexels.com

Старению клеток способствует пища с высокой степенью обработки. К такому выводу пришли ученые из испанского Университета Наварры, сообщает La Vanguardia.

К ультраобработанным относятся хлебобулочные изделия, газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Они отличаются высоким содержанием консервантов и красителей, а также сахара, жира и соли, но при этом не богаты витаминами и клетчаткой.

В исследовании отмечается, что употребление такой пищи уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. С возрастом из-за естественных процессов в организме они могут укорачиваться, однако продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

Как пишет издание, в эксперименте приняли участие 886 человек в возрасте от 57 до 91 года. Проанализировав связь между рационом добровольцев и длинной теломеров, исследователи выяснили, что у людей, которые потребляют более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза увеличиваются шансы укорачивания теломеров.

Ранее ученые назвали продукты, употребление которых может привести к слепоте.

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