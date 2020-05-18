Врач-диетолог посоветовала не пить молоко во время пандемии

Поскольку молоко животного происхождения поддерживает воспалительные процессы в организме, от его употребления следует отказаться в период пандемии коронавируса, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, продукты с казеином и лактозой коровьего происхождения способствуют образованию слизи в организме, в которой кратно множится вирусная инфекция.

«Как альтернативу можно использовать миндальное или кокосовое молоко», — посоветовала Королева в беседе с ФАН.

Она также предложила свой рацион питания на время самоизоляции. По ее мнению, завтракать лучше зерновыми, которые предварительно следует правильно замочить. К ним нужно добавлять овощи и фрукты. На обед и ужин врач-диетолог порекомендовала использовать термически обработанное мясо птицы или рыбы, а также в редких случаях морепродукты в сочетании с салатами.

Комментируя результаты опроса, в ходе которого выяснилось, что каждый четвертый россиянин, находящийся на удаленной работе, прибавил в весе, собеседница издания отметила, что поскольку в эмоциональном плане люди сейчас не все стабильны, высокий уровень кортизола нарушает процессы метаболического характера и приводит к набору веса. По словам Королевой, человек интуитивно хочет изменить свои эмоции и поэтому отдает предпочтение рафинированным продуктам и лакомствам.

Как писал ранее «Ридус», опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru показал, что практически каждый четвертый россиянин (24%) среди тех, кто перешел на удаленный режим работы, прибавил в весе. При этом 51% опрошенных не заметили каких-либо изменений массы тела, а 12% — похудели.

Свои рекомендации по питанию в режиме самоизоляции предложил профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес. Для того чтобы не набрать лишний вес, он посоветовал придерживаться основных принципов средиземноморской диеты.