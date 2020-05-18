Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID- 19 в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев надеется на то, что в регионе уже в ближайшее время станет заметен спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Подмосковья напомнил, что на прошлой неделе область столкнулась с максимальным числом госпитализаций граждан. Одновременно было отмечено и самое большое число пациентов, выписанных из больниц. Можно «аккуратно» говорить о стабилизации ситуации с COVID-19.

«В Москве это произошло чуть раньше. У нас волна, поэтому чуть позже. И я очень надеюсь, что эта неделя, мы увидим спад», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что с понедельника в рамках первого этапа ослабления ограничений на работу выходит большое количество жителей Подмосковья.

«Математика — точная наука, но если вы заставляете меня назвать цифру, я думаю, это где-то 350−500 тысяч человек», — сказал он.

С 18 мая в Московской области возобновили работу промышленные предприятия, выходит из вынужденного простоя бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Однако до сих пор запрещена торговля непродовольственными товарами, сохраняется действие специальных пропусков, напомнил Воробьев.

По данным Экспертного института социальных исследований, Московская область вошла в тройку лидеров в категории «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» в рейтинге самых эффективных решений региональных властей.