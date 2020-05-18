найти ×
   
  • USD
    72.98
  • EUR
    78.94
СохранитьСохранено0
×

-105205

Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID- 19 в Подмосковье

Small a73d41983d
© vk.com/Андрей Воробьев

© vk.com/Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев надеется на то, что в регионе уже в ближайшее время станет заметен спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Подмосковья напомнил, что на прошлой неделе область столкнулась с максимальным числом госпитализаций граждан. Одновременно было отмечено и самое большое число пациентов, выписанных из больниц. Можно «аккуратно» говорить о стабилизации ситуации с COVID-19.

«В Москве это произошло чуть раньше. У нас волна, поэтому чуть позже. И я очень надеюсь, что эта неделя, мы увидим спад», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что с понедельника в рамках первого этапа ослабления ограничений на работу выходит большое количество жителей Подмосковья.

«Математика — точная наука, но если вы заставляете меня назвать цифру, я думаю, это где-то 350−500 тысяч человек», — сказал он.

С 18 мая в Московской области возобновили работу промышленные предприятия, выходит из вынужденного простоя бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Однако до сих пор запрещена торговля непродовольственными товарами, сохраняется действие специальных пропусков, напомнил Воробьев.

По данным Экспертного института социальных исследований, Московская область вошла в тройку лидеров в категории «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» в рейтинге самых эффективных решений региональных властей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении
13015514читать позжечитаю позже
Космос
Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы
405225читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

39234345читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

27760048читать позжечитаю позже