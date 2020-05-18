Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова — подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Родственников к больному сейчас не допускают. О том, болен ли он COVID-19, неизвестно, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают», — цитирует агентство слова собеседника.

Информацию о заражении отца Хабиба коронавирусной инфекцией источник не подтвердил.

Врачи оценивают состояние Абдулманапа Нурмагомедова как тяжелое. Его привезли в одну из московских больниц с пневмонией. Позднее пациент перенес инсульт и неделю пробыл в коме.