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Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

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Отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова — подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Родственников к больному сейчас не допускают. О том, болен ли он COVID-19, неизвестно, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают», — цитирует агентство слова собеседника.

Информацию о заражении отца Хабиба коронавирусной инфекцией источник не подтвердил.

Врачи оценивают состояние Абдулманапа Нурмагомедова как тяжелое. Его привезли в одну из московских больниц с пневмонией. Позднее пациент перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

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