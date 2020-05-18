Профессора из Подмосковья нашли мертвым в Костромской области

В русле реки Кострома в Костромской области было обнаружено тело профессора Государственного университета управления.

Ранее он считался пропавшим без вести. Его разыскивали с 1 ноября 2019 года, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Уточняется, что тело нашли еще 11 апреля, при этом в брюках мужчины находилась сумка с камнями. В связи с обнаружением трупа было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», говорится в сообщении.

В ходе проверки удалось установить личность погибшего. Им оказался пропавший без вести житель города Люберцы Московской области 1966 года рождения.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибший профессор — Юрий Мантуров.