Профессора из Подмосковья нашли мертвым в Костромской области
- 18 мая 2020, 19:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В русле реки Кострома в Костромской области было обнаружено тело профессора Государственного университета управления.
Ранее он считался пропавшим без вести. Его разыскивали с 1 ноября 2019 года, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Уточняется, что тело нашли еще 11 апреля, при этом в брюках мужчины находилась сумка с камнями. В связи с обнаружением трупа было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», говорится в сообщении.
В ходе проверки удалось установить личность погибшего. Им оказался пропавший без вести житель города Люберцы Московской области 1966 года рождения.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибший профессор — Юрий Мантуров.
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