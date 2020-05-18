Мишустин дал один день на решение проблемы с выплатами российским врачам

Все замечания президента РФ Владимира Путина по выплатам медикам, работающим с больными коронавирусом, должны быть устранены до 19 мая, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он также попросил профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту, сообщает РИА Новости.

На совещании о стимулирующих выплатах медицинским работникам глава правительства отметил, что поручения президента и решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. «Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты», — цитирует его агентство.

Мишустин подчеркнул, что подобные действия противоречат сути обращений и поручений президента, а тем, кто принимает такие решения, должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками.

«Прошу при подготовке документов по выполнению поручений президента использовать такие формулировки, которые исключают возможность двойного толкования на местах», — приводит слова премьер-министра РЕН ТВ.

Глава правительства также призвал немедленно реагировать на обращения медиков по поводу стимулирующих выплат.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина, все медики страны, которые работают с COVID-19, 15 мая должны были поучить обещанные надбавки: 80 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч для среднего медперсонала и врачей скорой и 25 тысяч для младших медработников и водителей скорой помощи.

Позже, на очередном совещании 15 мая Владимир Путин обратился к главам регионов, предупредив, что выплаты медикам и бригадам скорой помощи нельзя пересчитывать на часы и они должны быть выплачены в полном объеме. Президент призвал не «разводить бюрократию», высчитывая секунды.