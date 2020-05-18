К чему приведет начавшийся солнечный минимум

Прошло уже 100 дней с тех пор, как астрономами были зафиксированы солнечные пятна, что, по словам одного эксперта, свидетельствует о том, что Земля входит в фазу, называемую солнечным минимумом.

Напомним, что солнечный минимум — период низкой солнечной активности в 11-летнем цикле Солнца. В течение этого периода уменьшается активность солнечных вспышек и пятен, часто проявления активности не наблюдаются в течение нескольких суток.

Из-за этого в социальных сетях появились слухи о надвигающемся Ледниковом периоде, но ученые NASA сказали, что в солнечном минимуме нет ничего страшного и опасного.

В прошлом, 2019 году, мы находили пятна на Солнце лишь в 23 процентах случаев. Два последовательных года рекордной незапятнанности складываются в очень глубокий солнечный минимум. Известно, что примерно каждые 11 лет солнечные пятна исчезают, принося период относительного спокойствия, — говорят ученые NASA.

Именно такой период солнечного спокойствия называется солнечным минимумом. В отчете NASA говорится, что в 2014 году наблюдался высокий уровень солнечных пятен и солнечных вспышек. Специалисты уточняют, что Солнце не становится тусклым в период солнечного минимума, а просто немного успокаивается.

Подсчеты солнечных пятен предполагают, что это один из самых глубоких периодов за последнее столетие. Магнитное поле Солнца стало слабым, позволяя дополнительным космическим лучам проникать в Солнечную систему.

Избыточные космические лучи представляют опасность для здоровья астронавтов и полярных путешественников, влияют на электрохимию верхних слоев атмосферы Земли. Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.

Однако, чтобы такое произошло, должно пройти ни десять, и даже ни сто лет, поясняют астрономы. Даже если бы большой солнечный минимум длился столетие, глобальные температуры продолжали бы расти. Потому что глобальные температуры на Земле изменяются не только из-за вариаций солнечной активности, но и из-за того, что наиболее значимым из них сегодня является потепление, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов.