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Смогут ли антитела полностью заменить вакцину от COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Последние дни весь научный мир обсуждает антитело STI-1499, выведенное американской компанией Sorrento Therapeutics. Ученые утверждают, что антитело может на 100% защитить человеческий организм от коронавируса.

«Ридус» пообщался с научным руководителем НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталием Зверевым, который рассказал, могут ли антитела помочь в устранении таких вирусных заболеваний, как COVID-19.

Такие громкие высказывания о 100%-ной защите уже настораживают. Я сомневаюсь, что какое-либо антитело может быть так же эффективно, как вакцина. Не стоит забывать, что у антитела и вакцины не только разные принципы работы, но и задачи. Вакцина вызывает активный иммунный ответ, а антитело — это пассивный иммунный ответ. Поясню, что вакцина может эффективно работать еще до попадания вируса в организм, а вот антителу обязательно нужно условие, когда вирус уже находится в организме, т. е. человек заражен, — пояснил эксперт «Ридусу».

Откуда ты взялся, STI-1499?

В прошлую пятницу, 15 мая, калифорнийская биотехнологическая компания Sorrento Therapeutics заявила, что нашла спасение от коронавируса, которое представляет собой форму антитела. По словам ученых, принцип действия антитела заключается в том, что оно «обволакивает» вирус и выводит его из организма человека в течение четырех суток.

Это позволит не только быстрее выздоравливать при заражении, но и существенно снизит количество осложнений при COVID-19. Ученые надеются, что разработка поможет быстрее снять карантинные меры и вернуться к прежней жизни.

Однако не все так просто.

Чем отличается вакцина от антител

Если мы вводим в организм вакцину, то мы понимаем, что вакцина — это антиген, то есть вирусный белок части вируса или полностью ослабленный вирус.

Антигены запускают иммунный ответ, в результате чего вырабатываются специфические антитела на тот вирус, с которым организм должен бороться. Организм этот процесс запоминает еще до настоящего заражения, поэтому когда мы заражаемся реальным вирусом, то наша иммунная система уже знает, как с ним бороться.

А антитела — это пассивная иммунизация, которая происходит уже после заражения. Как, например, это происходит с клещевым энцефалитом. Если у человека до заражения не была сделана прививка, то после укуса ему вводят препараты иммуноглобулинов (готовые антитела).

На примере с коронавирусом это значит, что препараты на основе антител помогут снизить осложнения у заболевших, но не сам факт заражения. А вакцина, помимо того что она также снижает риски осложнений, может еще и препятствовать самому заражению, что немаловажно.

Финансовая сторона вопроса

Фармацевтические компании по всему миру усердно работают над созданием жизнеспособной вакцины против коронавируса. По скромным расчетам фармкомпании EpiVax, которая производит вакцины от оспы, туберкулеза и гриппа, вакцина от коронавируса обойдется примерно в 300 миллионов долларов.

Многие поспешно решили, что антитела — это дешевая замена вакцины. Мол, нужное антитело уже найдено, а над вакциной будут биться еще год точно. Но Виталий Зверев уверен, что не все так радужно.

Антитела достаточно дорого стоят. Их же еще нужно преобразовать в препараты, поэтому стоимость возрастает. Я думаю, что вряд ли это будет очень популярное и доступное лекарство, — заключил эксперт.
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