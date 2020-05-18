Популярный метод защиты от COVID-19 признан вредным и неэффективным

Распыление дезинфицирующих растворов в закрытых помещениях не только не дает должного эффекта в борьбе с коронавирусом, но и попросту опасно для здоровья. Там, куда непосредственно не попадают капли вещества, оно бесполезно. При этом могут пострадать глаза, органы дыхательной системы и кожные покровы человека, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вместо пульверизаторов стоит использовать ткань, смоченную дезинфицирующим раствором. Ею следует протирать поверхности после удаления органических загрязнений щеткой или скребком.

Распыление дезинфицирующих растворов вне помещений практически бесполезно, поскольку вещества утрачивают свои свойства после контакта с уличной грязью. Обработку любых пространств в присутствии людей не следует делать ни при каких обстоятельствах. Такие действия чреваты не только физическим ущербом, но и моральным. При этом никакого препятствия для распространения коронавируса воздушно-капельным путем или при прямом контакте с зараженным человеком они не создают, отметили в ВОЗ.

Эксперты отметили, что дезинфицирующий раствор, попавший на тело человека, способен вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек, глаз, а также вызвать рвоту.

Ранее СМИ оценили обработку дезинфицирующими растворами в Москве.