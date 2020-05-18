найти ×
   
  • USD
    73.21
  • EUR
    79.13
СохранитьСохранено0
×

-205124

Популярный метод защиты от COVID-19 признан вредным и неэффективным

Small a73d41983d
© vk.com

© vk.com

Распыление дезинфицирующих растворов в закрытых помещениях не только не дает должного эффекта в борьбе с коронавирусом, но и попросту опасно для здоровья. Там, куда непосредственно не попадают капли вещества, оно бесполезно. При этом могут пострадать глаза, органы дыхательной системы и кожные покровы человека, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вместо пульверизаторов стоит использовать ткань, смоченную дезинфицирующим раствором. Ею следует протирать поверхности после удаления органических загрязнений щеткой или скребком.

Распыление дезинфицирующих растворов вне помещений практически бесполезно, поскольку вещества утрачивают свои свойства после контакта с уличной грязью. Обработку любых пространств в присутствии людей не следует делать ни при каких обстоятельствах. Такие действия чреваты не только физическим ущербом, но и моральным. При этом никакого препятствия для распространения коронавируса воздушно-капельным путем или при прямом контакте с зараженным человеком они не создают, отметили в ВОЗ.

Эксперты отметили, что дезинфицирующий раствор, попавший на тело человека, способен вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек, глаз, а также вызвать рвоту.

Ранее СМИ оценили обработку дезинфицирующими растворами в Москве.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
25085852читать позжечитаю позже
Культура
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии
10143086читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

39529715читать позжечитаю позже

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками13 декабря 2019

Невероятно харизматичное животное!

1755138460читать позжечитаю позже