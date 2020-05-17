Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на нехватку масок медиков

Сотрудники больницы в Гудермесе, которые пожаловались на нехватку масок и защитных костюмов, могут быть уволены.

С таким требованием выступил на заседании правительства республики глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он также добавил, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам.

Кадырова также возмутило распространение слухов и недостоверных данных. В пример он привел аудиозапись с сообщением о смерти женщины-врача больницы в Гудермесе, а также заявление ее сына о том, что на самом деле она жива.

Ранее в соцсетях появились жалобы работников Гудермесской районной больницы на нехватку средств защиты, однако позже в эфире государственной телекомпании медики признали свои жалобы необоснованными.

Как отмечает РИА Новости, после этих публикаций и проведенной проверки был уволен главврач больницы. Его, в частности, обвинили в том, что он ненадлежащим образом информировал персонал о подготовке, связанной c перепрофилированием больницы, а также о наличии защитных средств.

По последним данным, в Чечне зарегистрировано 918 случаев заражения коронавирусом, 10 человек умерли, 529 выздоровели.

Ранее сообщалось, что Кадыров предложил изымать машины у нарушителей самоизоляции.