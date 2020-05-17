Полиция Албании задержала жену президента страны

Сотрудники полиции Албании задержали жену президента страны во время акции противников сноса Национального театра в Тиране. Здание все-таки разрушили, Моника Кримади уже выпущена на свободу, а ее супруг — Или Мета — назвал инцидент «непростительным преступлением», пишут местные СМИ.

Национальный театр, построенный в 1939 году, был одной из достопримечательностей столицы Албании. Однако два года назад премьер-министр страны Эди Рама решил снести его, поскольку содержание здания слишком дорого обходилось бюджету.

На месте снесенного театра обещали поставить новый, но горожанам идея не понравилась. Протестанты 17 мая окружили здание живым кольцом, пытаясь воспрепятствовать сносу. Поддержать их на собственном дорогом автомобиле приехала супруга президента — член парламента и лидер Социалистической партии Моника Кримади.

Жена главы государства потребовала от албанской прокуратуры арестовать полицейских, которые выступают против граждан собственной страны. Однако задержали саму Кримади. Этот момент попал на видео.

Отстоять театр протестующим не удалось.

