найти ×
   
  • USD
    73.21
  • EUR
    79.13
СохранитьСохранено0
×

-202579

Полиция Албании задержала жену президента страны

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Сотрудники полиции Албании задержали жену президента страны во время акции противников сноса Национального театра в Тиране. Здание все-таки разрушили, Моника Кримади уже выпущена на свободу, а ее супруг — Или Мета — назвал инцидент «непростительным преступлением», пишут местные СМИ.

Национальный театр, построенный в 1939 году, был одной из достопримечательностей столицы Албании. Однако два года назад премьер-министр страны Эди Рама решил снести его, поскольку содержание здания слишком дорого обходилось бюджету.

На месте снесенного театра обещали поставить новый, но горожанам идея не понравилась. Протестанты 17 мая окружили здание живым кольцом, пытаясь воспрепятствовать сносу. Поддержать их на собственном дорогом автомобиле приехала супруга президента — член парламента и лидер Социалистической партии Моника Кримади.

Жена главы государства потребовала от албанской прокуратуры арестовать полицейских, которые выступают против граждан собственной страны. Однако задержали саму Кримади. Этот момент попал на видео.

Отстоять театр протестующим не удалось.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
809489читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
4711517читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-6033116читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

83218216читать позжечитаю позже