найти ×
   
  • USD -0.72
    73.21
  • EUR -0.78
    79.13
СохранитьСохранено0
×

107062

Роскосмос предложил понаблюдать за МКС невооруженным глазом

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

До конца мая россияне смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.

По этому случаю Роскосмос предложил жителям России и стран ближнего зарубежья передать привет экипажу МКС — Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Кристоферу Кэссиди.

Для этого достаточно только в нужное время взглянуть на небо. «Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы увидеть МКС нужно смотреть на южный небосклон. Жителям столичного региона представится возможность наблюдать станцию несколько раз в день. В определенные дни продолжительность пролета в пределах поля зрения будет составлять более шести минут.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности
6021836читать позжечитаю позже
Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом
3023664читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

38234130читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

27760048читать позжечитаю позже