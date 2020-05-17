Роскосмос предложил понаблюдать за МКС невооруженным глазом

До конца мая россияне смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.

По этому случаю Роскосмос предложил жителям России и стран ближнего зарубежья передать привет экипажу МКС — Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Кристоферу Кэссиди.

Для этого достаточно только в нужное время взглянуть на небо. «Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы увидеть МКС нужно смотреть на южный небосклон. Жителям столичного региона представится возможность наблюдать станцию несколько раз в день. В определенные дни продолжительность пролета в пределах поля зрения будет составлять более шести минут.