Главврача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам

За допущенные нарушения с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, будет уволен главный врач армавирской городской больницы.

Как сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края, ранее по поручению губернатора Вениамина Кондратьева краевой минздрав направил комиссию в Армавир.

«Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться», — цитирует агентство замглавы региона Анну Минькову.

По ее словам, Кондратьев поручил уволить главврача больницы, если подтвердится информация о недоплатах медикам.

«Он просто не подал списки врачей, работавших с COVID-пациентами», — пояснила изданию «Подъём» вице-губернатор. Она добавила, что в настоящее время следствие выясняет причины бездействия Сергея Смирнова.

Разбирательство началось после того, как в Сети было опубликовано видеообращение армавирских медиков, в котором они пожаловались на то, что им не выплатили надбавки, положенные за работу в период пандемии.

Как писал ранее «Ридус», главврач Козельской межрайонной больницы № 3 решил уволиться после жалоб сотрудников на низкие доплаты.

Напомним, 15 мая на совещании с членами правительства и главами регионов президент РФ Владимир Путин подверг губернаторский корпус жесткой критике за промедление с выплатами для медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией нового типа. Глава государства отметил, что представители региональных властей неверно поняли суть инициативы Кремля по выплатам для медработников и стали организовывать их на совершенно других принципах.

Как известно, Путин поручил выплатить дополнительные средства медработникам, которые работают с больными коронавирусной пневмонией: врачам — 80 тысяч рублей, а среднему звену и врачам скорой помощи — 50 тысяч. Фельдшеры и водители скорой будут получать 25 тысяч рублей.