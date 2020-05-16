Красноярские медики сочинили песню о коронавирусе и сняли на нее клип

На сайтах больниц Красноярского края, где лечат пациентов с COVID-19, появился раздел «Хроники коронавируса». В этом разделе можно ознакомиться с последними новостями по поводу борьбы с эпидемией, а еще посмотреть фото- и видеоматериалы о том, как работают и отдыхают врачи.

Отметим, что красноярские медики вынуждены проводить все свое время в больницах. Чтобы не распространять коронавирус, они живут прямо в медучреждениях, где для них оборудованы специальные места для приема пищи и отдыха.

Так, сотрудники 3-го пульмонологического отделения Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона сочинили песню о коронавирусе и сняли на нее видеоклип.

А медики из Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени И. С. Карпова поделились в свою очередь фотографиями с выступления группы «Яхонт», которая приезжала в медучреждение, чтобы поддержать врачей, медсестер и пациентов.

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель со 2 мая. Кривая числа заражений в последние дни продолжает идти вниз.

