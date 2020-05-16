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Ученые выяснили, как облегчить течение коронавируса у мужчин

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе начали новое клиническое исследование, в котором ученые используют гормональную терапию, чтобы облегчить течение коронавируса у мужчин.

В своих экспериментах исследователи применяли «подавитель» гормонов, обычно используемый для лечения мужчин с раком предстательной железы, чтобы помочь улучшить клинические результаты для мужчин, инфицированных COVID-19.

Уже давно известно, что мужчины чаще, чем женщины, умирают от COVID-19 и мы думаем, что существует связь между раком простаты и COVID-19. Возможно, все дело в гормонах, — пишут исследователи.

Последние данные из Нью-Йорка, эпицентра инфекций в Соединенных Штатах, показывают, что мужчины не только заражаются в большем количестве, но и умирают почти в два раза чаще женщин. В ходе лечения медики заметили, что почти у половины больных мужчин уровень рецепторов, отвечающих за развитие рака предстательной железы, сильно повышен.

Ученые считают, что этот рецептор вирус использует для проникновения в легкие, поэтому крайне важно его вовремя сбалансировать. Рецептор регулируется мужскими гормонами при раке предстательной железы, и исследователи полагают, что он также может регулироваться и при коронавирусе.

Это что-то вроде замка и ключа. Если вирус был ключом, а его рецептор — замком, то вирус вставляется в замок и может получить доступ в легкие, в то время как мужские гормоны делают этот замок более доступным для вируса. Подавляя мужские гормоны, это все равно что наклеить на замок кусок клейкой ленты, чтобы ключ не поместился, — говорят исследователи.

В ходе клинических испытаний под руководством UCLA исследователи будут подавлять мужские гормоны с помощью одобренного FDA лекарства, известного как degarelix, чтобы временно остановить производство рецепторов и заблокировать путь вируса к легким.

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