Темные кратеры Луны будет исследовать лазерный ровер
- 15 мая 2020, 14:09
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Представители NASA рассказали о новом лазерном ровере, который займется исследованием Луны. С помощью лазерных лучей он сможет исследовать самые загадочные и труднодоступные районы на нашем спутнике, например затененные кратеры у полюсов.
Именно там, по мнению астрономов, могут находиться места с большим количеством водяного льда.
Программа ESA Discovery & Preparation program финансировала разработку лазерной системы, которая позволит роверу исследовать объекты на расстоянии около 15 километров.
В самых высоких лунных широтах солнце остается низко над горизонтом круглый год, из-за чего кратеры находятся в постоянной тени.
Данные с лунных спутников показывают, что эти затененные области богаты водородом, а также, вероятно, водяным льдом.
Помимо научного интереса, этот лед может представлять ценность для будущих лунных колонистов, которые смогут использовать его как источник питьевой воды, кислорода, а также материал для водородного ракетного топлива. Но, чтобы узнать это наверняка, нужно войти в эти кратеры и пробурить скважину.
Любой марсоход, исследующий затененные области, должен был бы обходиться без солнечной энергии, борясь с температурами, сопоставимыми с поверхностью Плутона, вплоть до -240 °С.
Интересным предложением для такой ситуации является установка вездехода с ядерными радиоизотопными термоэлектрическими генераторами. Но это создает сложности, включая стоимость и управление марсоходом.
В качестве альтернативы мы предлагаем использовать лазерную систему питания, — говорят представители агентства.
На посадочный модуль можно установить 500-ваттный инфракрасный лазер на солнечных батареях, который направят на 250-килограммовый ровер, когда он войдет в затененные области.
Марсоход будет преобразовывать этот лазерный свет в электрическую энергию, используя модифицированную версию стандартной солнечной панели с фотодиодами по бокам, удерживая ее на лазере с точностью до сантиметра.
В ходе исследования были определены маршруты движения марсохода вниз по относительно пологому 10-градусному склону с сохранением его в прямой видимости спускаемого аппарата.
Лазерный луч можно было бы использовать в качестве двусторонней линии связи с модулирующим светоотражателем, установленным на второй из солнечных панелей марсохода, посылая импульсы сигнала в виде отраженного света обратно в посадочный модуль.
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