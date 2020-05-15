Простой эксперимент показал, как COVID распространяется в кафе
- 15 мая 2020, 11:10
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Японский телеканал NHK провел с учеными эксперимент, чтобы показать, как коронавирус может распространяться в кафе, работающих по принципу шведского стола. Наглядный эксперимент показал, почему кафе и рестораны должны открываться в последнюю очередь на фоне пандемии.
Очень часто мы даже не догадываемся, как много вещей мы трогаем, находясь в помещении. В период эпидемии это особенно важно, так как главный путь заражения не только воздушно-капельный, но и через наши руки, которыми мы трогаем лицо и волосы, — говорят ученые.
В ходе эксперимента специалисты попросили десять человек разыграть ситуацию, как будто они находятся на банкете. Участникам предложили вести себя непринужденно, накладывать еду и общаться, как в обычной жизни.
Одного из участников сделали «инфицированным», нанеся на его руки флуоресцентную краску — она имитировала частицы вируса, которые могли остаться на руках после чиханья или кашля. У других участников не было специальных средств защиты.
Во время эксперимента участники накладывали себе еду в тарелку, занимали места за столом, а также наливали прохладительные напитки. После того как все сели, экспериментаторы выключили свет, чтобы увидеть путь распространения псевдовируса.
Оказалось, краска была на руках всех участников, а у некоторых ее отпечатки были найдены вокруг рта и на волосах, это означает, что люди активно трогали свое лицо. Краску также нашли на всех общих столовых приборах, кувшинах и некоторых стаканах.
Такой простой эксперимент наглядно показывает, почему стоит быть острожным при посещении общественных мест во время пандемии. Сейчас еще рано открывать кафе, рестораны и фитнес-центры, так как рост заболевших будет бешеным, — заключили ученые.
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