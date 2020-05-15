Простой эксперимент показал, как COVID распространяется в кафе

Японский телеканал NHK провел с учеными эксперимент, чтобы показать, как коронавирус может распространяться в кафе, работающих по принципу шведского стола. Наглядный эксперимент показал, почему кафе и рестораны должны открываться в последнюю очередь на фоне пандемии.

Очень часто мы даже не догадываемся, как много вещей мы трогаем, находясь в помещении. В период эпидемии это особенно важно, так как главный путь заражения не только воздушно-капельный, но и через наши руки, которыми мы трогаем лицо и волосы, — говорят ученые.

В ходе эксперимента специалисты попросили десять человек разыграть ситуацию, как будто они находятся на банкете. Участникам предложили вести себя непринужденно, накладывать еду и общаться, как в обычной жизни.

Одного из участников сделали «инфицированным», нанеся на его руки флуоресцентную краску — она имитировала частицы вируса, которые могли остаться на руках после чиханья или кашля. У других участников не было специальных средств защиты.

Во время эксперимента участники накладывали себе еду в тарелку, занимали места за столом, а также наливали прохладительные напитки. После того как все сели, экспериментаторы выключили свет, чтобы увидеть путь распространения псевдовируса.

Оказалось, краска была на руках всех участников, а у некоторых ее отпечатки были найдены вокруг рта и на волосах, это означает, что люди активно трогали свое лицо. Краску также нашли на всех общих столовых приборах, кувшинах и некоторых стаканах.