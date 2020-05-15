Роботы и дезинфекция: Гонконг готовится к началу очного обучения в школах

Пандемия коронавируса вынудила российских школьников всю весну учиться дистанционно. Однако рано или поздно им придется возвращаться в стены учебных заведений. Как это будет выглядеть, можно пофантазировать, глядя на примеры других стран. Где-то, например в Гонконге, очное обучение стартует буквально на днях. Что-то из чужого опыта может оказаться полезным и для нас.

Сотни школ Гонконга готовятся к поэтапному возобновлению занятий. В учебных заведениях из-за пандемии коронавируса усилят меры по дезинфекции. Все предметы и поверхности в зданиях будут покрывать защитным антибактериальным слоем. В библиотеках установят устройства для обеззараживания книг. Появятся даже специальные роботы, измеряющие температуру тела учеников.

Часть международных школ в Гонконге возобновят занятия с 20 мая. Ученики старших классов средних местных школ вернутся за парты 27 мая. Их младшие товарищи — только в июне. Правительство выпустило специальное руководство для подготовки учебных заведений к выходу из карантина. О принимаемых мерах рассказала газета South China Morning Post.

Все предметы, к которым часто прикасаются учащиеся, включая книги, учебные пособия, парты и даже поверхность пола, следует очищать и дезинфицировать не реже двух раз в день с помощью специального состава. Антибактериальная обработка затронет классы, столовые, туалеты, спортивные залы, коридоры — все без исключения помещения школ.



«Таким образом, большинство предметов в помещениях будет покрыто защитным слоем. Столы и стулья, классные доски и окна. Эти меры могут продлиться до трех месяцев- пока ученики не уйдут на летние каникулы «, — рассказал директор одной из гонконгских школ.

Если будет принято решение открыть школьную библиотеку, добавил он, в ней будет установлена антибактериальная машина для стерилизации книг. В устройстве используются ультрафиолетовые лучи.

В руководстве, изданном чиновниками из сферы образования и здравоохранения, сказано, что ученики должны находиться на расстоянии не менее метра друг от друга в любом месте: в классных комнатах, в очереди в туалет или в столовой. В некоторых школах рассматривается возможность разделения учеников на группы и размещения их в разных местах во время перемен.

Помимо установки инфракрасных датчиков температуры на входах, некоторые школы закупают роботов, которые будут напоминать учащимся о необходимости соблюдения гигиенических мер.



Российский Роспотребнадзор также опубликовал документ под названием «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». Исходя из его текста, распорядок работы российских школ после отмены режима изоляции будет сильно изменен.