«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам

Членские взносы и благотворительные пожертвования в размере 402 миллионов рублей, собранные «Единой Россией», будут направлены на помощь медицинским работникам и людям, попавшим в тяжелое положение. Об этом заявил глава партии Дмитрий Медведев.

Перечислить в качестве членских взносов месячную зарплату на борьбу с коронавирусной инфекцией Медведев предложил депутатам Госдумы, региональных законодательных собраний, членам Совета Федерации в конце апреля на заседании Президиума Генсовета «Единой России». По его словам, подписчики в социальных сетях спрашивают о выполнении этого призыва.

«На сегодняшний день „Единая Россия“ собрала 402 миллиона рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Эти средства мы направляем, прежде всего, на оказание помощи медикам и людям, оказавшимся в особенно трудной ситуации. По согласованию с Минздравом закупаем реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадим наиболее нуждающимся регионам», — написал Медведев в Facebook.

Он отметил, что ситуация со средствами индивидуальной защиты в больницах уже улучшилась. Однако в некоторых учреждения их по-прежнему не хватает.

«Здесь мы также можем помочь. Закупим и передадим защитные костюмы для медиков в регионы с наибольшим количеством инфицированных. Часть средств направляем на покупку защитных масок и перчаток. Уже на следующей неделе начнем их бесплатно раздавать людям с помощью наших волонтерских центров во всех регионах», — написал глава «Единой России».

Медведев отметил, что партия с первых дней пандемии оказывает помощь людям. На ее средства закупались средства индивидуальной защиты, автомобили и продукты для медицинских учреждений и медиков, оргтехника для дистанционного обучения школьников старших классов из малообеспеченных семей.

К 14 мая, по словам лидера «Единой России», регионы получили 1,5 миллиона медицинских масок, один миллион перчаток, 30 тысяч флаконов антисептических растворов, продуктовые наборы для 360 тысяч медицинских сотрудников. Было куплено более 200 автомобилей LADA и свыше шести тысяч единиц оргтехники.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение вируса, помочь медикам и людям, защитить их от болезни. Поэтому будем продолжать эту работу», — заверил Дмитрий Медведев.

В «Единой России» отметили, что Медведев не только стал инициатором сбора денег, но и перечислил в фонд помощи собственные средства. В числе других это сделали секретарь генсовета партии Андрей Турчак, член бюро высшего совета Сергей Чемезов, депутаты Госдумы Александр Карелин, Иван Демченко, Владимир Зотов, Григорий Аникеев и другие парламентарии.

