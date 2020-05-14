Почему тесты на антитела к коронавирусу сейчас бесполезны

Почти два миллиона тестов на антитела к коронавирусу, импортированных в Австралию, были объявлены бесполезными.

Тестирование в Институте Догерти показало, что многие тесты находят антитела COVID-19 всего в 56,9% случаев, то есть не намного точнее, чем подбрасывание монеты.

Тесты на антитела важны для установления переболевших, особенно потому, что у многих вирус был в бессимптомной форме.

Трудно разработать тест, который сможет обнаружить только SARS-CoV-2, а не другие подобные вирусы, вызывая ложные показатели. Еще труднее оказалось создать тест на определение антител, — говорят специалисты.

Напомним, что антитело — это небольшая Y-образная молекула, которая связывается с определенными структурами на вирусах, называемыми антигенами. Когда эти антитела связываются с антигеном вируса, они могут остановливать вирусы, поступающие в наши клетки.

Наша иммунная система вырабатывает антитела только к вирусу, которым мы заражены. Каждое антитело уникально, но мы можем иметь много различных антител, которые связываются с одним и тем же антигеном.

После того, как мы выздоравливаем, наша иммунная система сохраняет небольшое количество этих антител, циркулирующих в нашей крови. Таким образом, если мы снова заразимся одним и тем же вирусом, наша иммунная система может увеличить производство соответствующих антител.

Итальянское исследование показало, что 43% людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19, не показали никаких симптомов. Точные тесты на антитела могут помочь ученым точно установить, насколько широко распространено бессимптомное течение вируса.



Тесты на антитела также могут помочь ученым понять, как выглядит хороший иммунный ответ на вирус. Быстрые тесты на антитела работают примерно так же, как тест на беременность. Использование этих тестов в полевых условиях предполагает взятие крови из пальца пациента.

Если в крови содержатся антитела, которые связываются со специфическим антигеном, то результат положителен. Если нет, то результат будет отрицательным.

Чувствительность теста на антитела важна для избежания «ложных негативов», при которых кровь пациента оказывается свободной от антител против SARS-CoV-2, несмотря на то, что ранее она была инфицирована им.

Поэтому антиген, выбранный разработчиками теста, должен быть частью вируса, против которого организм вырабатывает значительное количество антител. Кроме того, поскольку наша иммунная система должна создавать антитела с нуля, нашему организму требуется до двух недель, чтобы создать новые антитела. Поэтому на ранних стадиях развития инфекции, когда мы хотим использовать быстрые тесты на антитела для диагностики COVID-19, нужен высокочувствительный тест.

Иногда вирусы могут иметь очень похожие антигены, особенно если они тесно связаны. Таким образом, антигены SARS-CoV-2 могут быть похожи на антигены из SARS1 или на вирусы обычной простуды.

На сегодняшний день ученые не могут порекомендовать ни один тест на антитела, который бы соответствовал всем критериям, говорится в исследовании.