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Как сохранить психологическое здоровье при выходе из режима самоизоляции

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© pixabay.com

© pixabay.com

В ближайшее время в России начнется постепенное снятие ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. По словам руководителя Центра экстренной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ольги Вихристюк, для некоторых россиян будет довольно непросто вернуться к обычному ритму жизни.

Несмотря на то, что многими самоизоляция воспринималась как отдых, у людей все равно накопилась усталость. Постоянное нахождение в четырех стенах в течение полутора-двух месяцев, ежедневный поток новостей о распространении коронавируса, тревога за себя и за близких — всё это длительный стресс. Поэтому в период возвращения к обычной жизни многие, конечно, могут столкнуться с определенными психологическими трудностями, — пояснила эксперт.

© pixabay.com

Для того, чтобы выход из режима ограничений был мягким, необходимо, считает Ольга Вихристюк, «немного поберечь себя», а не рваться «сворачивать горы».

«Правительство заявило, что выход из режима самоизоляции будет не резким, а постепенным. То же самое необходимо делать и нам, если мы хотим сохранить психологическое здоровье. Речь идет и о физических нагрузках, и о психологических нагрузках, и об эмоциональных нагрузках, связанных с общением с другими людьми. К примеру, не стоит после снятия ограничений сразу бежать в спортзал и заниматься там столь же интенсивно, как в докоронавирусный период, или, скажем, устраивать масштабные встречи с друзьями и близкими. Лучше немного поберечь себя, а не рваться сворачивать горы и предпринимать что-то глобальное. Вероятно, будет полезно составить для себя небольшой план на ближайшие две-три недели, чтобы структурировать свои действия: расписать, какие дела являются первостепенными, а какие можно отложить на потом», — заключила Вихристюк.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране прекращается единый период нерабочих дней. «Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений», — отметил он на совещании о ситуации с распространением коронавируса. 

При этом глава государства подчеркнул, что выход из этого режима не будет быстрым. Кроме того, он добавил, что для россиян старше 65 лет придется на какое-то время продлить ограничительные санитарные меры. Также останутся под запретом массовые мероприятия.

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Вопрос об открытии границ Евросоюза для россиян пока не обсуждался

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопрос об открытии границ ЕС для россиян в практическом плане пока не стоит.

Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, шенгенского пространства, пока что в практическом плане вопрос не стоит, это в том, что касается российских граждан, — приводит слова Чижова ФАН.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что границы Европейского союза могут открыть уже 15 июня. При этом отмечалось, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для несущественных поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри Евросоюза, передает агентство.

Напомним, 17 марта главы государств и правительств ЕС утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением COVID-19. В апреле Еврокомиссия предложила странам ЕС продлить временное ограничение на несущественные поездки до 15 мая, отметив, что любое дальнейшее продление ограничения на поездки необходимо будет вновь оценить с учетом эпидемиологической ситуации.

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