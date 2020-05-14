Как сохранить психологическое здоровье при выходе из режима самоизоляции

В ближайшее время в России начнется постепенное снятие ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. По словам руководителя Центра экстренной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ольги Вихристюк, для некоторых россиян будет довольно непросто вернуться к обычному ритму жизни.

Несмотря на то, что многими самоизоляция воспринималась как отдых, у людей все равно накопилась усталость. Постоянное нахождение в четырех стенах в течение полутора-двух месяцев, ежедневный поток новостей о распространении коронавируса, тревога за себя и за близких — всё это длительный стресс. Поэтому в период возвращения к обычной жизни многие, конечно, могут столкнуться с определенными психологическими трудностями, — пояснила эксперт.

Для того, чтобы выход из режима ограничений был мягким, необходимо, считает Ольга Вихристюк, «немного поберечь себя», а не рваться «сворачивать горы».

«Правительство заявило, что выход из режима самоизоляции будет не резким, а постепенным. То же самое необходимо делать и нам, если мы хотим сохранить психологическое здоровье. Речь идет и о физических нагрузках, и о психологических нагрузках, и об эмоциональных нагрузках, связанных с общением с другими людьми. К примеру, не стоит после снятия ограничений сразу бежать в спортзал и заниматься там столь же интенсивно, как в докоронавирусный период, или, скажем, устраивать масштабные встречи с друзьями и близкими. Лучше немного поберечь себя, а не рваться сворачивать горы и предпринимать что-то глобальное. Вероятно, будет полезно составить для себя небольшой план на ближайшие две-три недели, чтобы структурировать свои действия: расписать, какие дела являются первостепенными, а какие можно отложить на потом», — заключила Вихристюк.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране прекращается единый период нерабочих дней. «Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений», — отметил он на совещании о ситуации с распространением коронавируса.

При этом глава государства подчеркнул, что выход из этого режима не будет быстрым. Кроме того, он добавил, что для россиян старше 65 лет придется на какое-то время продлить ограничительные санитарные меры. Также останутся под запретом массовые мероприятия.