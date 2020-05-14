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Названа еще одна опасность диабета второго типа

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда исследователей опубликовала статью, в которой говорится, что люди с сахарным диабетом второго типа имели худшие когнитивные показатели через три-шесть месяцев после инсульта по сравнению с людьми без диабета.

Сахарный диабет второго типа увеличивает риск инсульта, а теперь мы выяснили, что он также связан с когнитивными нарушениями и в будущем может увеличить риск деменции. Именно поэтому контроль сахарного диабета является еще одной важной целью в профилактике деменции, — пишут авторы работы.

Ученые считают, что особое внимание следует уделять раннему лечению преддиабета, чтобы задержать или предотвратить прогрессирование диабета второго типа. Преддиабет — это промежуточное состояние, при котором поджелудочная железа производит инсулин, но уже в меньших количествах.

Предыдущие исследования показали, что пациенты с инсультом, который произошел на фоне сахарного диабета второго типа имели худшие когнитивные функции по сравнению с пациентами с инсультом без диабета.

В новом исследовании специалисты хотели узнать, имеют ли пациенты с преддиабетом такие же шансы на ухудшение когнитивных функций в случае инсульта. Это важно, потому что преддиабеты очень распространены, и люди могут иметь такой диагноз в течение нескольких лет, прежде чем он начнет прогрессировать до диабета второго типа.

Исследователи проанализировали данные 1601 пациента с инсультом со средним возрастом 66 лет. Почти у всех участников были инсульты, вызванные тромбом, и различные когнитивные функции оценивались между тремя и шестью месяцами после перенесенного инсульта.

Для определения сахарного диабета второго типа и преддиабета использовали анализ уровня сахара в крови пациентов натощак. Эти данные позволили выяснить, что люди с диабетом второго типа показывают значительно более низкие результаты в различных областях когнитивных функций, включая память, внимание, скорость обработки информации, язык, и т. д.

Пациенты с преддиабетом имели похожие результаты. Эти сравнения остались неизменными после того, как исследователи скорректировали дополнительные факторы, включая тип инсульта, этническую принадлежность, кровяное давление, вредные привычки и индекс массы тела участников.

Это исследование показывает, как важно лечащим врачам обращать внимание на когнитивные функции пациентов с диабетом, перенесших инсульт. Это крайне важно, так как люди с диабетом нуждаются в сложном лечении, требующим внимания человека. Диабетик должен вовремя делать инъекции, пить лекарства, а также постоянно контролировать уровень сахара в крови, поэтому ухудшение когнитивных функций может негативно сказаться на лечении, заключили ученые.
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