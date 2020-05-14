Названо одно из самых частых осложнений после операции

Международная команда ученых опубликовала статью, в которой говорится, что одним из самых частых осложнений после операции являются тромбы. Как правило, тромбы после операции протекают бессимптомно, но у многих пациентов они осложняется венозным тромбоэмболизмом (ВТЭ).

Напомним, что такое заболевание после операции возникает из-за того, что на месте повреждения образуются сгустки крови. Если хирургическое вмешательство было длительным и требует долгого послеоперационного покоя, у пациента нарушается кровообращение.

Поэтому в большинстве больниц пациентам рекомендуют на время операции надевать компрессионные чулки, которые помогают предотвратить образование тромбов. Авторы нового исследования решили выяснить, действительно ли такие чулки могут полностью защитить от образования тромбов.

Возможно, компрессионные чулки — это уже устаревший метод, так как сейчас существуют антикоагулянтные препараты, которые тоже показывают хорошую эффективность, — пишут ученые.

Для того чтобы предотвратить серьезные сгустки крови медики рекомендуют использовать комбинацию компрессионных чулок и антикоагулянтных препаратов для пациентов, перенесших плановую операцию, которые находятся в группе умеренного или высокого риска ВТЭ.

Однако в последние годы частота ВТЭ после операции значительно снизилась из-за улучшения ухода и медикаментозной терапии, что привело некоторых врачей к предположению, что эта комбинация больше не настолько необходима.

Таким образом, команда исследователей задалась целью изучить, дает ли использование компрессионных чулок какие-либо дополнительные преимущества противосвертывающимся препаратам для предотвращения ВТЭ у пациентов, проходящих плановую операцию.

Их результаты основаны на изучении медицинских карт 1 858 взрослых пациентов с умеренным или высоким риском ВТЭ, которые подверглись плановой операции в период с мая 2016 по январь 2019 года.

Пациенты были случайным образом разделены на две группы. В общей сложности 937 пациентам были назначены только антикоагулянтные препараты во время их пребывания в больнице. Остальным 921 пациентам были назначены те же самые препараты, а также им предложили носить компрессионные чулки во время их пребывания в больнице.

Чтобы проверить эффективность методики ученые провели УЗИ вен нижних конечностей, чтобы диагностировать сгустки крови.

Исследователи обнаружили, что ВТЭ встречался у 16 из 937 (1,7%) пациентов в группе, где применялась только лекарственная терапия. В группе, где помимо лекарств применялись еще и компрессионные чулки, ВТЭ был диагностирован у 13 из 921 (1,4%) пациентов.

Как тромбоз глубоких вен, так и тромбоэмболия легочной артерии имелась у 2 из 937 (0,2%) пациентов из первой группы по сравнению с 1 из 921 (0,1%) из второй.