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NASA предсказало сильный шторм на Филиппинах

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Область низкого давления, которая образовалась в северо-западной части Тихого океана несколько дней назад, консолидировалась и организовалась в тропический шторм. Спутник NASA Aqua предоставил синоптикам видимое изображение вновь образовавшегося тропического шторма «Вонфон».

«Вонфон», известный на Филиппинах как «Амбо», снова угрожает стране, согласно прогнозам Объединенного центра предупреждения о тайфунах (JTWC).

Вчера, 12 мая, спектрорадиометр MODIS, который установлен на борту спутника Aqua, предоставил изображение в хорошем качестве, на котором можно разглядеть «Вонфон». Данные говорят о том, что шторм приобрел более округлую форму, чем это было накануне, поскольку он продолжает консолидироваться.

Такая форма тропического циклона указывает на то, что он превращается в шторм, пояснили специалисты. Инфракрасные спутниковые снимки также показали охлаждение верхних температур облаков, а это означает, что вершины облаков простираются выше в тропосферу. Чем выше расположены облака, тем сильнее будет буря.

В 11:00 12 мая «Вонфон» имел максимальные устойчивые ветры около 35 узлов (65 км/ ч) с более высокими порывами. Он был расположен около 11,4 градуса северной широты и 128,8 градуса восточной долготы, примерно в 495 милях к востоку — юго-востоку от филиппинской столицы.

«Вонфон» двигался на северо-северо-запад. Синоптики ожидают, что шторм будет перемещаться на запад, а затем позже на северо-запад, прежде чем окончательно повернуться на север. Ожидается, что он усилится до силы тайфуна с максимальным устойчивым ветром около 65 узлов (120 км/ч), когда пройдет над Филиппинским архипелагом.

Филиппинская администрация атмосферных, геофизических и астрономических служб предупредила, что в период между ночью 12 мая и вечера 13 мая «Вонфон» будет проходить над Минданао и восточными Висайями.

Между вечером 13 мая и вечером четверга 14 мая «Вонфон» принесет сильные дожди над восточными Висайями, Катандуанами, Албаем, Сорсогоном и Масбате.

Спутник NASA Aqua стоит в ряду лучших аппаратов, которые предоставляют данные для исследования ураганов — одного из самых мощных погодных явлений на Земле.

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