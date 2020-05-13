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Ученые рассказали, как быстрее найти потерянные вещи в беспорядке

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Pixabay

© Pixabay

Любой, кто когда-либо пытался найти что-то в спешке, знает, насколько полезно думать о цвете, размере и форме потерянного предмета. Но удивительно, что наш мозг пытается вспомнить и другие характеристики объекта, обнаружили исследователи Университета Джонса Хопкинса.

Это удалось выяснить в ходе эксперимента с добровольцами. Когда участников просили определить, где находятся повседневные предметы в беспорядке, они обнаруживали их примерно на 20% быстрее, если могли учитывать скрытые физические признаки, такие как твердость или мягкость предмета.

Простой эксперимент показал, как много функций выполняет наш мозг. Иногда мы даже не задумываемся о тех вещах, которые он анализирует, — говорят исследователи.

Почти все предыдущие исследования в этой области были сосредоточены на множестве визуальных свойств, которые могут облегчить поиск, но ученые обнаружили: то, что вы знаете об объектах, может быть столь же важным, как и то, что вы на самом деле видите.

Иными словами, если мы будет думать не только о визуальных, но и о физических свойствах предмета, мы поможем мозгу быстрее вспомнить, куда мы положили предметы.

Ученые исследовали, как интуитивное понимание физических свойств и динамики влияет на то, как мы воспринимаем объекты в повседневной жизни. Также специалисты наблюдали за тем, как люди сосредотачиваются на вещах, которые им нужно найти.

Например, люди знают, что яйца легкие и хрупкие, а консервированные продукты тяжелые и прочные. Когда вы складываете эти вещи в продуктовом магазине, то, скорее всего, положите тяжелые банки на дно пакета, а хрупкие яйца сверху.

Но если вы не можете увидеть хрупкость или тяжесть, вы просто внутренне знаете это, поможет ли это знание вам в поиске вещей? Таким вопросом задались авторы работы.

Чтобы получить ответ, ученые провели серию визуальных поисковых экспериментов, в которых людей просили найти повседневные объекты среди беспорядка. Часть предметов была значительно тяжелее других.

В ходе эксперимента выяснилось, что участники неявно использовали логическую цепочку, что тяжелые предметы могут находиться ниже легких. Когда позже у них спросили, как они об этом догадались, все участники эксперимента подтвердили, что это произошло спонтанно.

Во второй части эксперимента мы уже попросили участников думать не только о том, как выглядят потерянные предметы, но и какие они по физическим характеристикам. Это помогло людям быстрее отыскать предметы в беспорядке, — заключили ученые.

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