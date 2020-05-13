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Судьбу российских аппаратов ИВЛ в США решит расследование ЧП в Петербурге

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© vk.com

© vk.com

Власти американских штатов, получившие в свое распоряжение российские аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», возвращают их Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Судьба приборов, которые Россия направила в качестве помощи за океан, будет решена по окончании расследования обстоятельств пожара в больнице Санкт-Петербурга.

«В качестве мер предосторожности власти штатов возвращают аппараты ИВЛ FEMA. Выводы расследования, которое ведется российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурга, помогут нам принять решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ», — цитирует ТАСС слова представителя американского ведомства.

Аппараты ИВЛ «Авента-М», отправленные в Соединенные Штаты, были выпущены на Уральском приборостроительном заводе. По некоторым данным, они стали причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая. В результате возгорания погибли пять человек, подключенных к вентиляторам легких.

Аналогичное оборудование стало причиной пожара 9 мая в реанимационном отделении 50-й московской городской больницы. Там погибла одна пациентка.

Ведется разбирательство. Пока рассматриваются несколько причин: от нарушения правил пожарной безопасности до неисправности электропроводки и самих аппаратов ИВЛ. Вице-премьер Татьяна Голикова уже поручила Минздраву и Росздравнадзору участвовать в проверках.

Концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в государственную корпорацию «Ростех», призвал не спешить с выводами. При этом предприятие выразило соболезнования семьям погибших в результате пожаров в Санкт-Петербурге и Москве.

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