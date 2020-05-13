«Князь Владимир» вышел в море на контрольные испытания

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» накануне вышел в море для проведения контрольных испытаний перед включением в состав ВМФ России. В конце мая головная субмарина проекта 955А «Борей-А» должна встать в строй, сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Князь Владимир» вышел 12 мая из Северодвинска. Контрольные испытания пройдут в Белом море. Решение о введении в состав флота примут по их итогам, сообщил источник агентства.

Интересно, что в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии новой российской подлодки, выходящей в море. Их сделали и выложили местные жители, которые «Проводили АПЛ „Князь Владимир“ в море на испытания».



Субмарина построена на северодвинском «Севмаше». Ее собирались передать флоту еще в 2019 году. «Князь Владимир» — первая подводная лодка серии «Борей». Головной корабль по усовершенствованному проекту 955А заложили в 2012 году.

Спустя пять лет — в ноябре 2017 года — подлодка вышла из эллинга «Севмаша». Ходовые испытания состоялись в начале декабря 2018 года. Первые фотографии в интернете опубликовали в июне 2019 года.



На борту подводных лодок проектов 955 и 955А — по 16 баллистических ракет «Булава». В боевом составе флота уже сейчас три АПЛ «Борей» (проект 955). Это — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Северодвинский «Севмаш» сейчас строит еще четыре корабля «Борей-А».