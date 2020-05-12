В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе

Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев. До этого открытия ученые считали, что «вторжение» произошло намного позднее.

По данным археологов, работавших в пещере Бачо Киро, анализ ДНК пяти окаменелостей показал, что они принадлежат современному Homo Sapiens. Это разрешило спор о том, кто создал многочисленные артефакты, обнаруженные на месте раскопок. Среди находок — каменные и костяные инструменты, подвески из зубов пещерных медведей. Теперь точно известно, что в пещере жил наш вид, а не неандертальцы.

Открытие на тысячи лет отодвигает в прошлое появление Homo Sapiens в Европе. Это событие является важной вехой в истории вида, возникшего в Африке около 300 тысяч лет назад, а затем распространившегося по всему миру.



Палеоантрополог Жан-Жак Хаблин, директор департамента эволюции человека немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка, рассказал, что возраст останков в пещере — от 43 до 46 тысяч лет. Связанные с ними артефакты — еще старше. Их возраст — до 47 тысяч лет.

«Похоже, что это время самой ранней волны современных людей в средних широтах Евразии», — цитирует Nature слова Хаблина. Вскоре Homo Sapiens распространились на аналогичных широтах от Моравии до Монголии.

Неандертальцы, более крепко сложенные, к тому времени уже населяли Европу на протяжении сотен тысяч лет. По мнению Хаблина, новые находки указывают на то, что два вида, вероятно, пересекались в течение восьми тысяч лет, прежде чем наши дальние родственники вымерли.

Ученые до сих пор спорят о причинах вымирания неандертальцев. Есть гипотезы, предполагающие, что наш вид уничтожил их после тысяч лет совместного существования. Возможно, причиной стало скрещивание, оставившее неизгладимый след в геноме человека.

«На мой взгляд, неандертальцы исчезли в Европе из-за конкуренции с нашим видом. Тем не менее, этого произошло не в одночасье», — подчеркнул Хаблин.

Останки животных в пещере говорят об охоте на пещерных медведей, бизонов, гигантских оленей, лошадей, гиен и львов. Среди артефактов встречаются острые кремневые лезвия и многочисленные украшения. Ученые нашли бусину из кости мамонта и подвески с медвежьими зубами. Они имеют поразительное сходство с такими же предметами, позже сделанными неандертальцами в Западной Европе. Это — еще одно свидетельство взаимодействия двух видов.



«Анализ ДНК теперь надежно доказал, что неандертальцы и Homo Sapiens взаимодействовали, вступали в контакт друг с другом. В некоторых местах эти взаимодействия, возможно, даже были „дружескими“, если можно так выразиться. Мы несем их ДНК, а на них повлияли наши культурные инновации», — заявила один из авторов работы антрополог Нью-Йоркского университета Шара Бейли.