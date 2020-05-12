ВОЗ отметила низкий иммунитет человечества к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются в организме не более 10% перенесших болезнь пациентов. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не знают, хватит ли этого для выработки так называемого коллективного иммунитета, способного защитить человечество от COVID-19. Похоже, что необходим более высокий показатель, призналась на брифинге 11 мая эксперт организации Мария ван Керкхов.

По ее словам, исследования в области коллективного иммунитета сейчас проводят в разных странах. К настоящему моменту объективное заключение сделать трудно, но определенная картина уже сложилась.

«Во многих странах Европы, Америки и Азии очень незначительное число протестированных людей показали наличие антител — от одного до десяти процентов в зависимости от исследования, выборки. Мы не знаем, какая доля населения должна развить иммунитет к COVID-19, чтобы защитить оставшуюся часть. Однако, безусловно, она должна быть больше, чем та, что выявлена в этих исследованиях», — заявила ван Керкхов.

Ученые считают, что наличие антител в организме определенного количества людей должно остановить дальнейшее распространение болезни. Эта концепция получила название «коллективный иммунитет».



По мнению руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, коллективный иммунитет мог возникнуть в каком-либо государстве, отказавшемся от ограничительных мер. Но такой подход чрезвычайно опасен, поскольку ведет к увеличению числа погибших во время эпидемии. Причем в значительной степени он представляет опасность для пожилых и слабых членов общества.

«Мы исходим из того, что каждое государство ценит каждую отдельную жизнь и ориентируется на защиту общественного здоровья и экономики», — заявил Райан.

Накануне президент России Владимир Путин заявил об окончании «периода нерабочих дней» в России. Однако последнее слово глава государства оставил местным властям — они примут решения о конкретных сроках снятия карантина.