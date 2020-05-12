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002748

Во время пандемии резко сократилась онкологическая помощь

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Онкологическая помощь резко сократилась в результате мер, принятых во время пандемии COVID-19. Многие пациенты не обращались к своему лечащему врачу или откладывали приемы и операции из-за пандемии.

Таким образом, в первые месяцы 2020 года было зарегистрировано на четверть меньше случаев рака. Эта пугающая статистика очень тревожит врачей, так как некоторые опухоли имеют очень агрессивную природу и за пару месяцев карантина некоторые пациенты потеряли ценное время.

Врачи из Нидерландов призывают людей обращаться к своему врачу-терапевту, если у них есть жалобы. Это также побудило местные больницы организовать дополнительные места для людей с онкозаболеваниями.

Самые последние данные показывают увеличение диагностики рака кожи и молочной железы, но для большинства других типов рака никакого увеличения не наблюдается. Снижение числа диагнозов объясняется только невозможностью проведения более качественных и трудных анализов.

В случае с раком кожи число диагнозов за несколько недель сократилось более чем вдвое. Наиболее распространенный вид рака кожи — плоскоклеточный рак, чаще всего встречающийся у пожилых людей, сейчас практически не диагностируется, так как все пенсионеры сидят по домам.

Если вы чувствуете какие-то странные изменения в своем организме, то обратитесь к врачу, соблюдая все меры предосторожности. Для пациентов, у которых до пандемии были запланированы исследования из-за подозрения на онкологию, эти рекомендации касаются в первую очередь, — заключили ученые.

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