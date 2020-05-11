Голикова: уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

На данный момент показатели летальности от коронавируса в РФ в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, на это повлияли такие факторы, как снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации практически в 9 раз и темпы прироста в 2,6 раза.

Выступая на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической обстановке в стране, вице-премьер также сообщила, что доля зараженных без клинических симптомов в России составляет 46,5%.

Кроме того, Голикова отметила, что смертность от коронавируса во всем мире продолжает расти. «Доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%», — цитирует ее «Интерфакс».

По словам вице-премьера, Россия приступила к проведению противоэпидемических мер сразу после появления первой информации о вспышке эпидемии коронавируса в Китае, что позволило в течение двух месяцев не допустить завоза инфекции на территорию РФ и, соответственно, подготовиться полноценно и здравоохранению, и промышленности для того, чтобы противостоять коронавирусной инфекции.

По данным на утро 11 мая, в стране зарегистрированы 221 344 случая заражения COVID-19. По этому показателю Россия поднялась на третье место в мире, больше заболевших только в США и Испании. За последние сутки выявлено еще 11 656 заразившихся, что является рекордом. Умерли 94 человека, выздоровели 5495.

За весь период пандемии в России скончались 2 009 человек, вылечился 39 801 пациент.