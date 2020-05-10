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При взрыве гранаты под Ставрополем пострадали 8 человек

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

В поселке Притомский под Ставрополем взорвалась граната, в результате чего пострадали 8 человек.

Как сообщил Life Shot источник в экстренных службах, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным источника, мужчина бросил боевой снаряд на участок к соседям. Все пострадавшие получили осколочные ранения.

Согласно имеющейся информации, большая компания отдыхала на свежем воздухе, когда с соседнего участка к ним прилетела граната.

«Под навесом частного дома 18 человек отмечали праздник», — уточнили ТАСС в экстренных службах. Подозреваемый задержан.

По словам собеседника агентства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Одной из причин происшествия называют бытовой конфликт.

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