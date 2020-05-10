В Москве 9 мая зафиксировали менее тысячи нарушений режима самоизоляции

В День Победы 9 мая в столице было составлено менее одной тысячи протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Как сообщил ТАСС начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, москвичи, в целом, ответственно относятся к соблюдению социального дистанцирования.

«9 мая было составлено около 990 протоколов за нарушение режима самоизоляции, это самый низкий показатель за весь период», — сказал собеседник агентства. По его словам, горожане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений и почти не нарушали его.

Данчиков подчеркнул, что нарушения не носили массовый характер, они были зафиксированы во дворах, около объектов торговли, на пешеходных зонах и спортивных площадках.

Ранее начальник Главконтроля рекомендовал москвичам носить с собой паспорт и любой документ, который подтверждает место их жительства. Он призвал горожан иметь при себе хотя бы копию паспорта, сфотографированную на телефон, иначе им может грозить штраф, если полиция решит, что они находятся слишком далеко от места регистрации.