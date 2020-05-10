GreatVictorySongs: иностранцы исполнили советские песни времен ВОВ

Любители музыки из разных стран мира исполнили советские песни военных лет на русском и своих родных языках в знак уважения к подвигу народа СССР в Великой Отечественной войне. Видеозаписи со своим исполнением они выложили в социальные сети.

По словам участников флешмоба, эти песни помогают не забывать о Великой радости Великой Победы.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо спеть на камеру одну из песен военных лет и выложить запись в интернет с хэштегами #ПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs #GreatVictoryPoems #Katusha #GreatVictory #9may #ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictory75 #OneVictoryForAll #NobodyForgotten.