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#GreatVictorySongs: иностранцы исполнили советские песни времен ВОВ

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Любители музыки из разных стран мира исполнили советские песни военных лет на русском и своих родных языках в знак уважения к подвигу народа СССР в Великой Отечественной войне. Видеозаписи со своим исполнением они выложили в социальные сети.

По словам участников флешмоба, эти песни помогают не забывать о Великой радости Великой Победы.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо спеть на камеру одну из песен военных лет и выложить запись в интернет с хэштегами #ПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs #GreatVictoryPoems #Katusha #GreatVictory #9may #ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictory75 #OneVictoryForAll #NobodyForgotten.

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