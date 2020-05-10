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С 12 мая в Москве откроют 48 закрытых из-за пандемии вестибюлей метро

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Столичный метрополитен откроет с 12 мая 48 из 78 вестибюлей, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

В первую очередь откроют станции, где пассажиропоток превышает более полутора тысяч человек в сутки, приводит ФАН сообщение Департамента транспорта Москвы.

Напомним, первые 20 вестибюлей московского метро закрылись 14 апреля в связи с резким снижением потока пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 5 мая в столичной подземке стали продавать медицинские маски и перчатки. Кроме того, к 15 мая все станции метро будут оборудованы санитайзерами.

Напомним, что с 12 мая ношение масок и перчаток станет обязательным при поездках в метро и общественном транспорте Москвы.

С того же дня в столице возобновится работа промышленных предприятий и строек.

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