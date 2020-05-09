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Трамп вычеркнул СССР из числа победителей во Второй Мировой войне

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© Ron Sachs\Zuma\TASS

© Ron Sachs\Zuma\TASS

Российский хип-хоп исполнитель Тимур Юнусов, известный как Тимати, призвал своих подписчиков перейти в официальный аккаунт Белого дома США в Instagram и напомнить американцам, что победу над нацистами в первую очередь одержала Красная армия СССР, в не войска западных союзников.

Ранее в аккаунте Белого дома появилась запись следующего содержания: «Восьмого мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда».

«И типа все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдём, — отметил Тимати. — Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях. Всех с праздником!!!»

На призыв артиста откликнулись более 600 человек. Одни выразили в комментариях к записи Белого дома свое крайнее недоумение, другие посоветовали президенту США Дональду Трампу подтянуть знания по истории.

Нам важно ваше мнение!

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Комментарии (1)

  • Small default
    Федор Елинсегодня, 17:20

    Американские бараны хотят присвоить себе победу Великой России... Противно думать о таких матрасах.

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