Путин принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин присоединился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в этом году из-за эпидемии коронавируса проходит в режиме онлайн.

Глава государства записал обращение ко всем тем, кто решил поддержать это виртуальное шествие. Путин находился в кадре рядом с портретами своих родственников-фронтовиков.

Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце… А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем, — сказал президент.

В предыдущие годы Путин всегда принимал участие в акции «Бессмертный полк», которая проходила на Красной площади в Москве. Президент возглавлял шествие, неся портрет отца-фронтовика.