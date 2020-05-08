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Электромобили смогут заряжаться прямо во время движения

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© chesky_w/Depositphotos

© chesky_w/Depositphotos

Изобретатели из Стэнфорда опубликовали результаты тестов беспроводной системы зарядки электромобилей, которой можно пользоваться прямо во время движения. Как показал эксперимент, эффективность такой зарядки составляет почти 92%.

Прототип способен передавать энергию на расстояние 1 метр, поэтому если установить зарядные устройства вдоль дорожной магистрали, то автомобиль будет заряжаться прямо во время движения. Звучит как минимум заманчиво.

Разработчики заверяют, что технология действительно работает. Однако реализация такой идеи потребует немало усилий и средств. Ученые предполагают, что сначала целесообразно обеспечить зарядными модулями складские помещения, чтобы безостановочно заряжать погрузчики.

Эта технология уже испытана, но на сегодняшний день есть единственная проблема, с которой мы продолжаем работать. Это неодинаковое расстояние между источником энергии и катушкой. Как только автомобиль меняет положение или на дороге есть неровности, эффективность заряда снижается, — пишут разработчики.

Согласно описанию, технология работает благодаря магнитному полю, возникающему между источником и приемником, резонирующими на одной частоте. Это позволяет передавать энергию по воздуху через небольшое расстояние в несколько сантиметров.

Чтобы обеспечить непрерывную подачу заряда, изобретатели заменили усилитель на импульсный модуль, который помогает обеспечивать до 92% заряда.

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Попова объявила о сохранении ограничений до появления вакцины от COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые правила поведения в общественных местах будут действовать в России до тех пор, пока не появился вакцина от COVID-19, либо пока коронавирусная инфекция не перестанет угрожать здоровью людей.

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он „устал“ и уходит», — приводит ее слова ТАСС.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся», — добавила Попова.

Заявление прозвучало в рамках совещания внутрифракционной группы фракции «Единая Россия»

Ранее Попова говорила, что после окончания пандемии коронавируса в России наступит «новая нормальность» — бизнес и граждане обяжут следовать определенным непривычным правилам. «Мы должны будем поменять свои привычки», — подчеркнула глава Роспотребнадзора, пояснив, что для предприятий общественного питания будет введен целый ряд новых правил.

Напомним, с 12 мая в общественном транспорте Москвы и Московской области, а также в публичных местах станет обязательным ношение маски и перчаток. Штраф за проезд на транспорте без этих средств защиты составит пять тысяч рублей.

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