Электромобили смогут заряжаться прямо во время движения

Изобретатели из Стэнфорда опубликовали результаты тестов беспроводной системы зарядки электромобилей, которой можно пользоваться прямо во время движения. Как показал эксперимент, эффективность такой зарядки составляет почти 92%.

Прототип способен передавать энергию на расстояние 1 метр, поэтому если установить зарядные устройства вдоль дорожной магистрали, то автомобиль будет заряжаться прямо во время движения. Звучит как минимум заманчиво.

Разработчики заверяют, что технология действительно работает. Однако реализация такой идеи потребует немало усилий и средств. Ученые предполагают, что сначала целесообразно обеспечить зарядными модулями складские помещения, чтобы безостановочно заряжать погрузчики.

Эта технология уже испытана, но на сегодняшний день есть единственная проблема, с которой мы продолжаем работать. Это неодинаковое расстояние между источником энергии и катушкой. Как только автомобиль меняет положение или на дороге есть неровности, эффективность заряда снижается, — пишут разработчики.

Согласно описанию, технология работает благодаря магнитному полю, возникающему между источником и приемником, резонирующими на одной частоте. Это позволяет передавать энергию по воздуху через небольшое расстояние в несколько сантиметров.

Чтобы обеспечить непрерывную подачу заряда, изобретатели заменили усилитель на импульсный модуль, который помогает обеспечивать до 92% заряда.